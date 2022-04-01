Президентка Європарламенту їде до Києва

Мецола активно підтримує Україну в її боротьбі проти Росії.

У ніч проти 1 квітня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола їде до Києва.

"На шляху до Києва", - написала Мецола в Twitter і виклала фото, на якому вона стоїть на тлі потяга "Укрзалізниці".

Голова Європарламенту також розмістила хештег #StandWithUkraine.

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Нагадаємо, Мецола активно підтримує Україну в її боротьбі проти Росії.

"Наші санкції тяжко уражають Росію, вони нарощувалися у відповідь на ескалацію путінського вторгнення до України. Позиція Європейського парламенту була дуже чіткою від початку: ми маємо досягти нульової залежності від Росії, і це має бути нашою головною метою. Ми маємо купувати енергію у друзів, а не у ворогів, і не фінансувати опосередковано цю війну щодня", - зауважила тиждень тому президентка Європарламенту.

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