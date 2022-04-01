Президент Европарламента едет в Киев

Мецола активно поддерживает Украину в ее борьбе против России.

В ночь на 1 апреля президент Европейского парламента Роберт Мецол едет в Киев.

"На пути в Киев", — написала Мецола в Twitter и выложила фото, на котором она стоит на фоне поезда "Укрзализныци".

Глава Европарламента также разместила хештег #StandWithUkraine.

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Напомним, Мецолла активно поддерживает Украину в ее борьбе против России.

"Наши санкции тяжело поражают Россию, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень четкой с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от России, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать опосредованно эту войну каждый день", — отметила неделю назад президент Европарламента.

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