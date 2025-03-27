Припинення вогню в Чорному морі - що відомо про домовленості

речник МЗС Георгій Тихий

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Припинення вогню в Чорному морі стосується і цивільного судноплавства, і портів та не розповсюджується на російські військові кораблі.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий.

У разі входження російських суден до українських територіальних вод Україна вживатиме заходів для власного захисту.

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Речник МЗС також наголосив, що Росія намагалася маніпулювати цією угодою та представити припинення вогню як відновлення зернової ініціативи.

Крім цього, Україна та США не погоджували зняття санкцій з РФ.

Також у своїй заяві Тихий вказав, що МЗС отримала повідомлення про пошкодження резервуара з дизельним паливом на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Пролитого пального вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

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