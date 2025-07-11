Путін і Дональд Трамп / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп більше не довіряє Путіну та втратив до нього повагу.

Про це в етері Еспресо заявив американський політтехнолог Джейсон Смарт.

Президент США розчарувався у можливості домовитися з кремлівським диктатором і наразі робить ставку на особисті відносини з іншими світовими політиками.

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«Для Трампа дуже важливими є особисті відносини. Він вірив, що має хороші стосунки з Путіним і хотів переконати його припинити вогонь. Але за час його другої каденції у нього вже сформувалися тісні взаємини з іншими лідерами, наприклад, із президентом Франції Макроном, президентом Фінляндії, а також із канцлером Мерцем», — зазначив Смарт.

За словами політтехнолога, нині у Трампа з Путіним вже не найкращі стосунки, тоді як з іншими лідерами зберігається контакт.

«Йдеться саме про особисті стосунки. І добре, що Путін виявився надто пихатим, фактично ізолював себе від усього, що відбувається. Трамп наразі втратив до нього повагу, адже довгий час щиро вірив, що зможе переконати Путіна», — наголосив Смарт.

Також Смарт звернув увагу на те, що США та Україна відновлюють взаємну довіру.

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«Трамп певною мірою поважав його, але все пішло не за планом. І на цьому етапі дуже важливо підтримувати особисті комунікації. На щастя, взаємини між Трампом і Зеленським покращилися. Також важливо, що спостерігається певне потепління у двосторонніх відносинах між Україною та США», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг і може застосувати «секретну зброю».

Ми раніше інформували, що диктатор Путін ігнорує розчарування Трампа в ньому та з новою інтенсивністю просувається вперед в Україні, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США.