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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1529
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна поринати в погані думки

День сприятливий для будь-якого виду відпочинку: як активного, так і пасивного. У цей час небажано перебувати в поганому настрої, не кажучи вже про депресію, і поринати в погані думки: вони можуть ускладнити нинішній досить гарний стан справ.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 11 липня, поринати в погані думки не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них схильність до них може стати по-справжньому небезпечною.

Рак

Раки як один із найсумніших знаків зодіаку в депресію впадають часто, але, треба віддати їм належне, досить швидко з неї виходять до наступного разу. От і сьогодні вони знайдуть привід для сумних думок, якими доведуть себе в буквальному розумінні слова до істерики.

Скорпіон

Скорпіони мають міцну і стійку психіку, але якщо вони впадуть в депресію, можуть дійти до відчаю, від чого постраждають не тільки вони, але і їхні близькі. Сьогодні, мучачись від похмурих думок, представники знака створять навколо себе нестерпну атмосферу.

Козоріг

Козороги — знак психічно врівноважений, тому потрібна вагома причина для того, щоб вони впали в депресивний стан. Такий стан представників знака, насмперед, обернеться проти них самих: нудьга завадить їм жити і працювати на повну силу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1529
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