РФ створює інформаційну бульбашку про геноцид українців у Бучі: деталі

Після відходу окупантів з Бучі світу відкрилися страшні злочини ЗС РФ.

У РФ намагаються приховати факти геноциду українців і занурити росіян у власну "правду".

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про факт створення в РФ так званої інформаційної бульбашки щодо факту геноциду українців у Бучі.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Після відходу окупантів з Бучі світу відкрилися страшні злочини ЗС РФ – ґвалтування, катування та вбивства мирного населення за ознакою національності. Все цивілізоване суспільство здригнулося від звірств росіян.



Та пропаганді РФ не підходить така правда, бо вона йде всупереч з позицією Кремля про "освободительную спецоперацию", тому в РФ намагаються приховати факти геноциду українців і занурити росіян у власну "правду".



Одним з прикладів такої діяльності є відображення пошукового запиту "Буча" у пошукових системах Google та Yandex.

Так, Google відображає інформацію щодо зруйнованого міста та закатованих людей, натомість Yandex показує винятково довоєнні міські пейзажі.



Саме так і виглядає російська пропагандистська правда. Станом на 21:00 4 квітня у Яндексі змінили результати за запитом "Буча" на актуальні.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо.

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