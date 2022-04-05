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РФ створює інформаційну бульбашку про геноцид українців у Бучі: деталі

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РФ створює інформаційну бульбашку про геноцид українців у Бучі: деталі

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Після відходу окупантів з Бучі світу відкрилися страшні злочини ЗС РФ.

У РФ намагаються приховати факти геноциду українців і занурити росіян у власну "правду".  

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про факт створення в РФ так званої інформаційної бульбашки щодо факту геноциду українців у Бучі. 

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.  

Після відходу окупантів з Бучі світу відкрилися страшні злочини ЗС РФ – ґвалтування, катування та вбивства мирного населення за ознакою національності. Все цивілізоване суспільство здригнулося від звірств росіян. 
 
Та пропаганді РФ не підходить така правда, бо вона йде всупереч з позицією Кремля про "освободительную спецоперацию", тому в РФ намагаються приховати факти геноциду українців і занурити росіян у власну "правду".   
 
Одним з прикладів такої діяльності є відображення пошукового запиту "Буча" у пошукових системах Google та Yandex. 

Так, Google відображає інформацію щодо зруйнованого міста та закатованих людей, натомість Yandex показує винятково довоєнні міські пейзажі. 
 
Саме так і виглядає російська пропагандистська правда. Станом на 21:00 4 квітня у Яндексі змінили результати за запитом "Буча" на актуальні. 

Нагадаємо, після звільнення Київської області  від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо.

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