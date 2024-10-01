Рютте відповів, чи схвалює удари України вглиб РФ: в чому "нюанс"

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має право завдавати ударів углиб РФ по законних цілях, але питання зняття обмежень може вирішити лише країна, яка цю зброю постачає.

Про це він заявив 1 жовтня у штаб-квартирі НАТО під час пресконференції після церемонії передання повноважень генсеком Єнсом Столтенбергом.

"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - сказав Рютте.

Генсек наголосив, що питання зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах з Україною". "І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", - додав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи підтримує він прохання України, Рютте сказав: "Я можу зрозуміти прохання України. Але, зрештою, це справа кожного союзника, щоб вирішити, що вони хочуть зробити".

Також Рютте нагадав, що такі партнери, як Сполучені Штати, "витратили десятки тисяч, десятки мільярдів доларів, щоб підтримати право України на самооборону".

"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", - сказав Рютте.

Нагадаємо, що Марк Рютте вступає на посаду генерального секретаря НАТО в критичний момент для Альянсу та світової безпеки. Чого від нього очікувати - читайте на ТСН.ua.

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