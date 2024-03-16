"Самопроголошення у стерильних умовах": Кислиця в ООН про "вибори" Путіна

Інші кандидати навіть не приховують свою "технічну роль".

Так звані "вибори" російського диктатора Путіна у РФ не відповідають жодним стандартам демократії, тому що нема навіть натяку на конкуренцію.

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Про це заявив на засіданні Радбезу ООН у п’ятницю, 15 березня, постпред України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що це більше схоже на самопроголошення Путіна у "стерильних умовах".

"Те, що зараз в Росії називається „виборами“, не відповідає загальновизнаним демократичним принципам і стандартам. Це не має нічого спільного з вільним і справедливим волевиявленням народу. Це радше самопроголошення Путіна в стерильних умовах відсутності будь-якої конкуренції", - заявив Кислиця.

Дипломат зазначив, що всі потенційні конкуренти кремлівського диктатора були вбиті, посаджені, або залишили Росію. Щодо тих, хто бере участь у "виборах", то вони, за словами Кислиці, навіть не приховують свою "технічну роль".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії фіксують збої в системі онлайн-голосування на "виборах Путіна".

Крім того, ми раніше інформували, що на “виборах Путіна” в Росії голосують “коктейлями Молотова”, вогнем і зеленкою.

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