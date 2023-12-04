Ще один народний депутат склав мандат – подробиці

Дмитро Шпенов 30 листопада склав депутатський мандат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк і опублікував заяву.

Наразі у Верховній Раді залишається 401 депутат.

Заява Дмитра Шпенова про складання депутатського мандата / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Як пише "Рух ЧЕСНО", Дмитро Шпенов 2019 року був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом (Дніпропетровська область).

Депутат був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". Голова підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Нагадаємо, нещодавно депутатський мандат склав Максим Єфімов. Він був головою депутатської групи "Відновлення України".

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