Ще один народний депутат склав мандат – подробиці

Дмитро Шпенов склав мандат депутата.
Дмитро Шпенов 30 листопада склав депутатський мандат.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк і опублікував заяву.
Наразі у Верховній Раді залишається 401 депутат.
Як пише "Рух ЧЕСНО", Дмитро Шпенов 2019 року був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом (Дніпропетровська область).
Депутат був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". Голова підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.
Нагадаємо, нещодавно депутатський мандат склав Максим Єфімов. Він був головою депутатської групи "Відновлення України".
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