"Що з обличчям": у Мережі підозрюють, що до Маріуполя приїздив двійник Путіна

У Мережі поширюють уривки відео з тимчасово окупованого Маріуполя, де побував російський диктатор Володимир Путін.

Користувачі Мережі підозрюють, що до українського міста приїхав не російський президент, а його двійник, адже обличчя російського лідера на відео має дивний вигляд.

«Так, ми знаємо, що він не схожий на реального Путіна. Двійники – це нормальна практика у будь-якого диктатора. У кого їх тільки не було. Просто це не має значення, оскільки пересічний житель РФ все одно схаває. Такі шоу, це створення картинки та образу для ящика, не більше», - зауважив у повідомленні у соціальних мережах військовий аналітик Ігаль Левін.

«Такс, а що з обличчям?», - поцікавилися юзери в Інтернеті.

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Нагадаємо, що раніше викривальний вигук про те, що це все неправда, під час зустрічі Путіна з “жителями” Маріуполя потрапив на відео.

Додамо, що раніше Після звернення Путіна до Федеральних Зборів 22 лютого відбувся "святковий" концерт у "Лужниках" з приводу початку повномасштабної війни в Україні. Там Путін мав уже інакший вигляд. Фахівчиня з фізіогноміки назвала ознаки "клонів" російського диктатора.

Зауважимо, що російський диктатор Путін, за словами багатьох аналітиків, на масові заходи, де є скупчення людей, відправляє замість себе свого двійника. Проте невдовзі Путін може відмовитись від двійників та розпочати показувати росіянам свої голограми. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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