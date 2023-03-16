Путін відмовиться від двійників: журналіст розкрив нову ідею диктатора

На думку Яковенка, Путін починає відмовлятися від ідеї відправляти у публічний простір своїх двійників.

Російський диктатор Путін, за словами багатьох аналітиків, на масові заходи, де є скупчення людей, відправляє замість себе свого двійника. Проте невдовзі Путін може відмовитись від двійників та розпочати показувати росіянам свої голограми.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, інформує "24 канал".

"Я думаю, що він перейшов від тактики зображення себе у вигляді двійників до голограм. І ми вже можемо побачити його і на космічній станції, і під водою, і у винищувачі", – припустив він.

Яковенко зауважив, що під час зустрічі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим Путін вхопився за стіл, ніби боявся впасти. Натомість Кадиров ледве зміг прочитати з папірця, де промова була надрукована величезними буквами.

"На цьому листку А4 букви розміром А4. Бо інакше Кадирову важко читати, щось по складах читає. Путін сидить навпроти нього, вхопився за стіл, ніби інакше він просто впаде. Це дві абсолютно неадекватні людини", – підсумував опозиціонер.

Двійники Путіна: що відомо

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Натомість ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже важко.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін говорить, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що на трибуналі за злочини проти України може відповідати не Путін, а його двійник.

На думку експертів, на концерті у Лужниках 22 лютого цього року виступав "святковий двійник Путіна".

Скільки двійників у Путіна?