Капітуляція РФ: експерт припустив, що на суд замість Путіна відправлять двійника

Після розгрому РФ на трибуналі за злочини проти Україні може відповідати не диктатор Путін, а його двійник.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю виданню "Главред".

Експерт припускає, що Китай і його лідер Сі Цзіньпін врятує Путіна.

"Можливо, не прийме у себе, але принаймні його прикриє. У цьому світі не заведено знищувати керівників держав. Максимум, що чекає на Путіна, – це суд", – вважає він.

Світан припускає, що перед судом взагалі постане не Путін, а його двійник.

"Швидше за все, буде виконана операція по його закриттю. Путін – ФСБшник, і він прекрасно знає, як проводяться операції закриття. Тому, швидше за все, його прикриють якимось чином або до суду, або буде вибух без певних частин тіла. Якийсь механізм буде задіяний. Але я не думаю, що на Путіна чекає доля Каддафі та інших. Він піде, він зможе піти", – підсумував він.

Двійники Путіна: що відомо

Раніше керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

У Мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "балакун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки. На його думку, існують троє "Путіних", а раніше їх було взагалі 6.

Водночас ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не підримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже важко.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж також вважає, що диктатор боїться замахів, тому на масових заходах замість Путіна з'являється двійник.