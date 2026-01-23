ТСН у соціальних мережах

Справу Тимошенко пов’язують із ризиками для демократії - IBT

Справа Юлії Тимошенко викликала занепокоєння у західних партнерів України. Обшуки в офісі партії "Батьківщина" та повідомлення про підозру лідерці опозиції сприймають як тест для  демократичних інститутів.

Про це йдеться в статті британського видання International Business Times.

Як зазначає видання, останні події навколо опозиційної лідерки Юлії Тимошенко знову актуалізували питання щодо межі між законною боротьбою з корупцією та використанням правоохоронних органів у політичних цілях. 

"Цей епізод знову порушив делікатне питання для України: де пролягає межа між легітимною боротьбою з корупцією та використанням правоохоронних інструментів у політичній конкуренції, особливо під час війни та на тлі невизначеності щодо майбутніх виборів", - зазначає видання.

У статті наголошується, що Тимошенко підтримує активні контакти з американськими та європейськими політиками та регулярно бере участь у міжнародних заходах, тому будь-які процесуальні дії щодо неї привертають особливу увагу на Заході.

IBT також пише про деталі справи, наголошуючи, що українські правоохоронні органи мотивують свої дії розслідуванням спроб підкупу народних депутатів.

Водночас у статті наводяться думки експертів, які зауважують, що активізація справи збіглася в часі з посиленням публічної критики уряду з боку політикині. 

Видання підкреслює, що в умовах воєнного стану прозорість подібних розслідувань є критично важливою для збереження довіри західних партнерів до демократичних інституцій України.

"Оскільки Україна продовжує чинити опір російській агресії, довіра до демократичних інституцій може виявитися такою ж важливою, як і військовий успіх. Те, як влада веде політично чутливі розслідування, матиме наслідки далеко за межами поточної кризи", – резюмується в статті.

