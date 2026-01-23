Ветерани допомагають ветеранам: “Серце Азовсталі” Ріната Ахметова навчає тренерів з посттравматичного зростання

Реклама

Учасниками кемпу стали 10 оборонців Маріуполя, які пройшли через бойові дії, поранення, полон і втрати. Сьогодні вони опановують нову роль — тренерів з посттравматичного зростання, здатних підтримати побратимів на перших етапах повернення до життя після війни.

Під час кемпу учасники поглиблювали знання з посттравматичного зростання, вивчали психологічні протоколи підтримки, інструменти групової роботи, навички тренерської взаємодії та безпечної роботи з травматичним досвідом. Навчання поєднувало психологічну підготовку, практичні вправи та командну роботу, спрямовану на формування довіри й взаємної опори всередині групи.

Психологиня ГО «Серце Азовсталі» Наталія Шевченко наголошує, що формат «рівний — рівному» є важливою частиною системи підтримки ветеранів і потребує фахового підходу.

Реклама

«Якщо здається, що формат “рівний — рівному” — це просто поговорити й підтримати, то це не так. Тренери проходять спеціальне навчання, опановують психологічні протоколи втручання та підтримки. Це перша ланка допомоги, яка може зняти напругу, дати відчуття опори й, за потреби, скерувати людину до фахівця для глибшої роботи», — пояснює Наталія Шевченко.

Один з учасників кемпу, захисник Маріуполя Віктор Морозов, зазначає, що власний досвід війни став для нього мотивацією допомагати іншим проходити шлях відновлення.

«Ми — ветерани — не ламаємось, ми трансформуємось. І цю трансформацію не обов’язково проходити одному в темряві. Її можна пройти разом — з побратимами, тренерами та підтримкою громадських організацій. Так цей шлях стає легшим і менш болючим», — говорить Віктор Морозов.

У громадській організації «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова підкреслюють, що посттравматичне зростання — це не заперечення травми, а шлях від пережитого досвіду до внутрішньої сили та здатності підтримувати інших. Саме тому підготовка тренерів з числа ветеранів є одним із важливих напрямків роботи організації.

Реклама

Після завершення навчального кемпу тренери з посттравматичного зростання зможуть проводити тренінги та групові заняття для ветеранів і родин, передаючи практичні інструменти адаптації, відновлення та взаємної підтримки.