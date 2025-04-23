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США не підтримують частину вимог Росії щодо України: Reuters дізналося, які саме
Вашингтон наполягає на припиненні вогню, але не підтримує вимоги Росії щодо демілітаризації України.
США не підтримують деякі умови Росії для завершення війни в Україні, зокрема вимоги щодо демілітаризації України.
Про це повідомляє Reuters.
Також відомо, що США не виступають проти присутності європейських сил у майбутніх гарантіях безпеки.
«Деякі ідеї Вашингтона також, ймовірно, не сподобаються Москві. Двоє дипломатів заявили, що США не наполягають на вимогах Росії щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України», — йдеться в статті.
Нагадаємо, Рубіо хвилюється, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах.