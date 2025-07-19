Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні

Вибори. / © УНІАН

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Верховна Рада працює над підготовкою до виборів. Втім, відбудеться голосування лише після війни.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами.

"Ми працюємо. Ми закон зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі підіймають хвилю в суспільстві, що вибори завтра”, - наголосив він.

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За словами спікера, наразі вирішується низка питань. Зокрема, як голосуватимуть військові та українці за кордоном, як працюватимуть спостерігачі, як забезпечити фінансову підтримку виборів тощо.

“ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів”, - каже Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13464, який, ймовірно, передбачає, що вибори можуть бути проведені вже під час війни. У пояснювальній записці йдеться, що «прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів, у т.ч. з урахуванням реалій сьогодення».

Зауважимо, одне із соціологічних досліджень показало, що вибори в Україні мають відбутися після завершення воєнного стану. Таку думку висловили 57% українців. Згідно з відповідями респондентів, лідирує чинний президент Володимир Зеленський. Далі — Валерій Залужний, потім Петро Порошенко.

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Дата публікації 21:26, 08.06.25 Кількість переглядів 36 Польща змінить політичний курс? Що означає перемога Навроцького для України?