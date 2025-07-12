Вибори під час війни?: Раді пропонують змінити виборче законодавство

Вибори під час війни / © УНІАН

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який, ймовірно, передбачає, що вибори можуть бути проведені вже під час війни.

Законопроєкт №13464 про внесення змін до Виборчого кодексу зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

У пояснювальній записці йдеться, що «прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів, у т.ч. з урахуванням реалій сьогодення».

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Нардеп Олександр Федієнко припустив, що під визначенням «реалії сьогодення» мається на увазі саме проведення виборів під час війни.

«На мій погляд поки війна, і не всі громадяни можуть приймати участь (у виборах — Ред.), процес може обернутись в іншу сторону», — пише нардеп.

Депутат Олексій Гончаренко також прокоментував цю законодавчу ініціативу. Він запевнив, що ніяких виборів під час війни не буде.

«Це піарний законопроєкт. Ніхто його ні голосувати, ні приймати не буде», — певен Гончаренко.

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Нагадаємо, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська розповіла, що потрібно для виборів під час воєнного стану.