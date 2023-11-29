Столтенберг висловився про флот РФ і "велику перемогу" України

Очільник Альянсу назвав великим досягненням те, що "Україна перемогла як суверенна, незалежна, демократична нація".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив здобуток Сил оборони України, які відтіснили російський флот у Чорному морі та встановили маршрути для вивезення зерна.
Про це очільник Альянсу заявив після завершення засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі 29 листопада.
"У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку", – сказав Столтенберг.
Велика перемога України
Він також нагадав, що 2022 року Україна "виграла битви за Київ, Харків і Херсон".
"Цього року вони продовжують завдавати важких втрат Росії. Україна повернула собі 50% території, яку спочатку захопила Росія", – звернув увагу генсек НАТО.
Найважливішим, на його думку, є той факт, що "Україна перемогла як суверенна, незалежна, демократична нація".
"Це – велике досягнення, велика перемога", – додав очільник Альянсу.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський одним із найбільших здобутків держави у війні з РФ назвав вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі.
Читайте також: