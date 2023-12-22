Стрілець із Праги має стосунок до України?: міністр внутрішніх справ Чехії відповів

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан відкинув чутки про зв’язок молодика, який влаштував масове вбивство в університеті Праги, з Україною.

У Мережі ширяться чутки, що масова стрілянина у Празі нібито має відношення до України. Однак це лише фейк.

Про це очільник МВС Чехії Віт Ракушан сказав під час брифінгу 22 грудня.

"Він (празький стрілок - ред.) від народження чех, який виростав в чеській родині", - підкреслив Ракушан.

Він акцентував на тому, що фейки є дуже небезпечними, вони розхитують суспільну атмосферу, створюють страх і невпевненість і до того ж заважають роботі поліції.

Крім того, очільник поліції Праги Мартін Вондрашек поінформував, що наразі правоохоронці перевіряють дописи в соціальних мережах, адже вже є ті, хто висловлює симпатію до злочинця та скоєного ним, але є й такі, які погрожують родині стрільця. Вондрашек не зміг надати інформацію щодо того, чи є підтвердження, що сторінка в мережі Telegram, у якій хтось на ім'я Давід погрожував влаштувати стрілянину в навчальному закладі, є справжньою чи вона є фейком. Фахівці з кібербезпеки продовжують вивчати цю ситуацію.

Нагадаємо, що у четвер, 21 грудня, в центрі Праги на площі Яна Палаха сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наймасовіший "шутинг" в історії країни.

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