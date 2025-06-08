Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп розглядає припинення війни в Україні як елемент глобального плану щодо змін у світовій політиці.

Про це в етері Еспресо заявив колишній посол України в США та Франції, дипломат Олег Шамшур.

«Моє прочитання ситуації полягає в тому, що Трамп розглядає припинення війни в Україні як частину загального задуму щодо переформатування відносин з Росією, яке він хоче для змін у порядку денному світової політики. Він буде до останнього триматися можливості спілкуватися з Путіним як з партнером, а не як з суперником, а тим більше з ворогом», — зазначив Шамшур.

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За його словами, навіть попри відверту зухвалість російського диктатора, Трамп намагатиметься підтримувати формат партнерських контактів із ним.

«Навіть попри те, що він не може не розуміти й відчувати, що ігнорування Путіним його прохань та відверто зухвала поведінка не може впливати погано на бренд Трампа, на його реноме суперпереговірника. Домінантою буде бажання утримувати можливість спілкуватися з Путіним як з партнером для політичних цілей і реалізації ілюзорних економічних проєктів», — підсумував дипломат.

Також Шамшур зазначив, що наразі не бачить реальних перспектив для застосування США нових санкцій проти РФ.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти агресорки Росії тільки тоді, «якщо це буде необхідно».

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп своїми заявами про можливе продовження війни між Росією та Україною поставив законодавців США у складне становище щодо планів запровадити «розгромні» санкції проти Москви.