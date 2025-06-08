Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп рассматривает прекращение войны в Украине как элемент глобального плана изменений в мировой политике.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол Украины в США и Франции, дипломат Олег Шамшур.

«Мое прочтение ситуации состоит в том, что Трамп рассматривает прекращение войны в Украине как часть общего замысла по переформатированию отношений с Россией, которое он хочет для изменений в повестке дня мировой политики. Он будет до последнего держаться возможности общаться с Путиным как с партнером, а не с соперником, а тем более с врагом», — отметил Шамшур.

Реклама

По его словам, даже несмотря на откровенную дерзость российского диктатора, Трамп будет пытаться поддерживать формат партнерских контактов с ним.

«Даже, несмотря на то, что он не может не понимать и чувствовать, что игнорирование Путиным его просьб и откровенно дерзкое поведение не может влиять плохо на бренд Трампа, на его реноме суперпереговорщика. Доминантой будет желание содержать возможность общаться с Путиным как партнером для политических целей и реализации иллюзорных экономических проектов», — подытожил дипломат.

Также Шамшур отметил, что пока не видит реальных перспектив применения США новых санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против агрессорки России только тогда, «если это будет необходимо».

Реклама

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп своими заявлениями о возможном продолжении войны между Россией и Украиной поставил законодателей США в затруднение планов ввести «разгромные» санкции против Москвы.