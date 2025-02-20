Трамп може запропонувати Україні спрощену угоду щодо корисних копалин – Reuters

За словами джерел, Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна мати такий "хижий" вигляд, як першопочатково запропонована Вашингтоном угода.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб швидко укласти договір, а потім обговорити детальні умови, наприклад, якою частиною величезних ресурсів країни володітимуть Сполучені Штати.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох знайомих із цим питанням людей.

Такі плани американської адміністрації виникли після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив детальну пропозицію США. Згідно з нею, США мали б отримати 50% критично важливих мінералів України, серед яких графіт, уран, титан і літій. Останній є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів.

За словами джерел, цей епізод показав, що для досягнення повної угоди потрібен час. Але Трамп хоче укласти пакт з Україною, перш ніж потенційно дозволити посилити військову підтримку країни або продовжити спробу виступити посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою для припинення війни.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог цього тижня перебуває в Києві, щоб обговорити параметри переглянутої угоди, і те, що Україні потрібно в обмін на її підписання. Зеленський сказав, що зустрінеться з Келлогом 20 лютого, "і для нас вкрай важливо, щоб ця зустріч – і в цілому співпраця з Америкою – були конструктивними".

Коли у радника Трампа запитали, чи продовжуватимуть американські чиновники домагатися угоди, той на умовах анонімності висловився про Зеленського: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності".

Менш "хижацька" угода

Зеленський сказав, що початкова пропозиція американців була надто сильно зосереджена на інтересах США та не містила гарантій безпеки для Києва.

"Я не можу продати нашу країну", – сказав президент України 19 лютого.

Третє знайоме з цим питанням джерело повідомило, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також повідомило, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна мати такий "хижий" вигляд, як угода, яку вперше запропонували США.

Наразі не відомі подробиці обговорень у США щодо потенційної угоди з корисними копалинами.

Переглянутий підхід є лише одним із кількох, які обговорюються в Білому домі щодо того, як укласти угоду з Україною найближими тижнями. Це надзвичайно швидко для складного сектору, де в угодах зазвичай беруть участь приватні компанії та державні організації, а не уряди.

Трамп напередодні повторив своє розчарування тим, що більшість допомоги США для України – це гранти, тоді як Європа, за його словами, переважно надає позики.

"У той час як Сполучені Штати не отримують нічого назад, вони отримують свої гроші назад", – сказав американський лідер.

Він також розкритикував відмову Зеленського від розподілу 50 на 50, назвавши це порушенням угоди без жодних доказів того, що Київ справді на це погодився.

"У нас була угода, заснована на рідкісних землях і тому подібному, але вони розірвали цю угоду... вони розірвали її два дні тому", – сказав Трамп.

"Випробуваний, перевірений" китайський інструмент

Завдяки переглянутому спрощеному підходу США зможуть уникнути юридичних і матеріально-технічних перешкод. Це також дасть їм час для обговорення деталей розробки, включно з розподілом доходів.

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"США історично не використовували обмін природними ресурсами на допомогу, але це випробуваний інструмент у підручнику з корисними копалинами Китаю", – сказала директоркак програми безпеки корисних копалин у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Грейселін Баскаран.

Ексзаступник спецпредставника США з питань економічного відновлення України Тайсон Баркер сказав, що Київ був дуже зацікавлений у розбудові глибших економічних і безпекових відносин зі Сполученими Штатами та пошуку способу визнання значних американських інвестицій, які вже були зроблені в майбутнє України.

"Українці більш ніж готові надати додаткові переваги Сполученим Штатам у формі привілейованого пільгового доступу до критично важливих мінеральних ресурсів на знак визнання мільярдів доларів, які американські платники податків вклали в Україну. Це те, щодо чого українці виробляли стратегію протягом певного часу", – розповів Баркер.

Він сказав, що деякі схожі умови потрібно буде запропонувати іншим країнам, які зробили значний внесок для допомоги Україні під час війни, включно з Канадою, Великою Британією, Японією та Євросоюзом.

У статті зазначається, що Росія також жадає природних ресурсів України. І російські війська, які вже захопили п'яту частину української території, включно з запасами рідкісноземельних металів, зараз перебувають трохи більше ніж за 6 км від гігантського родовища літію.

Зеленський заявив, що Україні та США необхідно обговорити долю родовищ корисних копалин у захоплених росіянами районах. Таким чином президент поставив під сумнів те, чи будуть корисні копалини в цих районах передані президенту Росії Володимиру Путіну та його партнерам Ірану, Північній Кореї та Китаю.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що підтримує укладання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, однак наголошує, що документ повинен містити пункти про гарантії безпеки для України.