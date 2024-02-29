Туск відреагував на послання диктатора Путіна до росіян

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що всі заяви президента-диктатора Росії Володимира Путіна варто сприймати як його реальні наміри.

Таку думку вислови Туск, коментуючи заяви кремлівського "фюрера" в посланні до Федеральних зборів, повідомляє Onet.

"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на воєнні рейки, модернізації армії, – все це треба сприймати абсолютно серйозно. Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світові, зобов’язує Захід прокидатися і готуватися з військового погляду до потенційних загроз, – наголосив він.

Очільник польського уряду додав, що Європейський Союз повинен ухвалювати рішення, які врівноважать військовий потенціал РФ і зроблять Європу "краще готовою до поганих сценаріїв".

Як повідомлялося, під час звернення 29 лютого президент-диктатор Росії Володимир Путін твердо заявив про намір продовжувати війну проти України. За його словами, "зробимо все", щоб вирішити всі завдання "спеціальної військової операції".

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