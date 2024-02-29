У Криму прогриміли вибухи: в яких районах було гучно (фото, відео)

Під Сімферополем працювала ворожа ППО.
В окупованому Криму пролунали вибухи вдень 29 лютого, які було чутно в кількох районах півострова.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Так, сильний вибух чули жителі Сімферопольського та Червоногвардійського районів Криму.
Імовірно, працює російська протиповітряна оборона.
За даними пабліків, ППО працювала о 14:41 (за Києвом) із району села Мар'їно під Сімферополем. Після цього під містом було чутно ще один гучний вибух.
"Крим, чути роботу ППО! Район об'їзна Ялта-Євпаторія", – повідомили в русі "Атеш".
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До слова, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов порадив цивільним цього року не користуватися Кримським мостом, адже на ворога там чекають "нові сюрпризи".
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