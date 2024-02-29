У Криму прогриміли вибухи: в яких районах було гучно (фото, відео)

В окупованому Криму пролунали вибухи вдень 29 лютого, які було чутно в кількох районах півострова.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, сильний вибух чули жителі Сімферопольського та Червоногвардійського районів Криму.

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Імовірно, працює російська протиповітряна оборона.

За даними пабліків, ППО працювала о 14:41 (за Києвом) із району села Мар'їно під Сімферополем. Після цього під містом було чутно ще один гучний вибух.

"Крим, чути роботу ППО! Район об'їзна Ялта-Євпаторія", – повідомили в русі "Атеш".

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Сліди роботи ППО в Криму / Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Сліди роботи ППО в Криму / Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Вибухи в Криму: роботу ППО зняли на відео

До слова, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов порадив цивільним цього року не користуватися Кримським мостом, адже на ворога там чекають "нові сюрпризи".

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