У США суд має вирішити, чи зможе Трамп балотуватися в президенти

Верховний суд у незвичайному оголошенні дав зрозуміти, що оприлюднить принаймні одну позицію в понеділок вранці, - це сигнал про те, що судді можуть винести рішення щодо 14-ї поправки колишнього президента Трампа, яка вигнала його з голосування в Колорадо.

Про це пише The Hill.

Вищий суд не оголошує заздалегідь, які рішення він оприлюднить у певний день, і судді теоретично можуть винести висновки в будь-якій із кількох десятків справ, що знаходяться на розгляді.

Але недільне оновлення було нетиповим у кількох аспектах — зокрема те, що воно з’явилося на вихідних — підігріваючи дедалі більше спекуляцій про те, що вирішення історичної справи щодо заборони Трампа голосування є неминучим.

Суд надіслав повідомлення про оприлюднення висновку в понеділок менше ніж за 24 години, у порівнянні з тим, що таке повідомлення зазвичай оголошується за кілька днів наперед.

Понеділок також є днем перед супервівторком, коли первинні виборці в Колорадо та понад дюжині інших штатів віддадуть свої голоси, на кону будуть сотні делегатів, оскільки Трамп наближається до блокування кандидатури від Республіканської партії.

Минулого місяця Верховний суд заслухав усні аргументи в апеляції Трампа на рішення про дискваліфікацію його з первинного голосування в Колорадо відповідно до заборони повстання 14-ї поправки. Здавалося, що судді не бажають піти на надзвичайний крок і зняти Трампа з голосування.

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Ця справа є однією з десятків справ, які тривають по всій країні і мають на меті перешкодити Трампу перебратися на другий термін у Білий дім через його дії, пов’язані з бунтом у Капітолії 6 січня 2021 року.

Судді, як правило, оголошують найбільші висновки кожного терміну в травні та червні, але справа Трампа слухається в прискореному режимі. Усні аргументи були заслухані 8 лютого, лише через кілька тижнів після того, як високий суд погодився розглянути справу.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

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