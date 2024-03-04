В США суд должен решить, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты

Решение Верховного суда о 14-й поправке может быть принято в понедельник.

Верховный суд в необычном объявлении дал понять, что обнародует по крайней мере одну позицию в понедельник утром — это сигнал о том, что судьи могут вынести решение о 14-й поправке бывшего президента Трампа, выгнавшей его из голосования в Колорадо.

Об этом пишет The Hill.

Высший суд не объявляет заранее, какие решения он обнародует в определенный день, и судьи теоретически могут вынести заключения по любому из нескольких десятков находящихся на рассмотрении дел.

Но воскресное обновление было нетипичным в нескольких аспектах — в частности, то, что оно появилось на выходных — подогревая все больше спекуляций о том, что решение исторического дела по запрету Трампа голосования неизбежно.

Суд направил сообщение об обнародовании заключения в понедельник менее чем за 24 часа по сравнению с тем, что такое сообщение обычно объявляется за несколько дней вперед.

Понедельник также день перед супервторником, когда первичные избиратели в Колорадо и более дюжины других штатов отдадут свои голоса, на кону будут сотни делегатов, поскольку Трамп приближается к блокированию кандидатуры от Республиканской партии.

В прошлом месяце Верховный суд заслушал устные аргументы в апелляции Трампа на решение о дисквалификации его по первоначальному голосованию в Колорадо в соответствии с запретом на восстание 14-й поправки. Казалось, что судьи не желают пойти на удивительный шаг и снять Трампа с голосования.

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Это дело является одним из десятков дел, которые продолжаются по всей стране и цели помешать Трампу перебраться на второй срок в Белый дом из-за его действий, связанных с бунтом в Капитолии 6 января 2021 года.

Судьи, как правило, объявляют наибольшие выводы каждого срока в мае и июне, но Трампа дело слушается в ускоренном режиме. Устные аргументы были заслушаны 8 февраля только через несколько недель после того, как высокий суд согласился рассмотреть дело.

Напомним, недавно кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.

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