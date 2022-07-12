Україна отримала грант на $1,7 млрд від США: на що скерують гроші

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив 12 липня, що Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд дол.

Гроші будуть спрямовані до державного бюджету.

Про це міністр написав у Мережі.

Марченко подякував США, які довгий час є ключовими та надійними партнерами України, особливо у цей важкий історичний період.

"Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового Банку та будуть спрямовані на фінансування соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Наша команда продовжує активно працювати над залученням кредитних та грантових коштів від іноземних партнерів. Згодом будуть новини і про нові домовленості", – анонсував очільник Мінфіну.

Нагадаємо, раніше прем’єр Денис Шмигаль анонсував, що Україна отримає грант на суму $1,7 млрд для покриття витрат держбюджету на медичні послуги. Грант залучать до держбюджету на безоплатній і безповоротній основі.

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