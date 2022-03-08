Уряд Британії планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Уряд Британії планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Ринок вже почав відмовлятися від нафти з РФ, і майже 70% сировини наразі не може знайти собі покупців, сказав міністр.

Уряд Великої Британії має намір відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Про це заявив британський міністр енергетики Британії Квазі Квартенґ, повідомляє Reuters.

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Міністр пояснив, що цей період дозволить ринку, підприємствам і ланцюгам постачання замінити російський імпорт, який становить 8% від британського попиту.

Квартенґ уточнив, що підприємствам Британії слід використати цей рік, щоб забезпечити плавний перехід, щобвідмова від нафти з РФ не вплинула на споживачів.

Уряд Британії також працюватиме з компаніями через нову робочу групу з нафти, щоб допомогти їм використати цей період для пошуку альтернативного постачання.

"Велика Британія є значним виробником нафти та нафтопродуктів, плюс у нас є значні запаси", – заявив міністр.

Додамо, що крім Росії, значна частка імпорту до Британії надходить зі США, Нідерландів та країн Перської затоки.

Голова британського Міненерго сказав, що "ринок вже почав відмовлятися від російської нафти, і майже 70% сировини наразі не може знайти собі покупців".

Нагадаємо, 8 березня президент США Джо Байден оголосив про повну заборону імпорту російської нафти та газу.

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