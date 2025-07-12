Володимир Зеленський / © Associated Press

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У президента РФ Володимира Путіна фактично не має емоцій, він робить свою роботу, наче вбивця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє BBC.

На запитання журналіста, що Зеленський думає про психологію Путіна та про те, що в нього в голові, український лідер відповів, що свого часу мав з ним довгу зустріч.

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«У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота», — заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що попри тактичні успіхи Росії на фронті, Кремль поступово втрачає сили, а його стратегічні цілі залишаються недосяжними. За його словами, Москва розраховує на втому Заходу, але її ресурси вичерпуються. Президент наголосив, що єдиним шансом для Росії на перемогу є згортання підтримки з боку союзників України.