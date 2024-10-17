Зеленський летить до Брюсселя, де представить План перемоги

Президент України Володимир Зеленський у четвер вранці, 17 жовтня, підтвердив, що вирушив до Брюсселя. Там він на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів представить План перемоги.

Про це він написав у Телеграм.

"Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - зазначив він.

Також заплановані зустрічі у Європарламенті і з президенткою Робертою Мецолою, і з очільниками політичних груп у Європарламенті.

"Буде зустріч із Марком Рютте, генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони", - підтвердив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги в парламенті заявив, що держава-агресорка Росія повинна програти загарбницьку війну, яку вона розпочала в Україні. Замороження війни чи торгівля територіями неприпустимі.

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