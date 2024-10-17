Зеленский летит в Брюссель, где представит План победы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг утром, 17 октября, подтвердил, что отправился в Брюссель. Там он на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров представит План победы.

Об этом он написал в Телеграм.

"Я представлю План победы – наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо", – отметил он.

Также запланированы встречи в Европарламенте и с президентом Робертой Мецолой, и с руководителями политических групп в Европарламенте.

"Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Также мы готовимся к заседанию Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны", — подтвердил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в парламенте заявил, что государство-агрессорка Россия должно проиграть захватническую войну, которую она начала в Украине. Заморозка войны или торговля территориями недопустимы.

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