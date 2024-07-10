Зеленський підписав безпекову угоду зі ще однією країною

Україна зробила ще один важливий крок у зміцненні своєї безпеки та міжнародної підтримки. У Вашингтоні під час саміту НАТО відбулося підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки між Україною та Великим Герцогством Люксембург.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Угода визнає, що безпека України та всієї Європи залежить від досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом та Статутом ООН.

Згідно з угодою, Люксембург продовжить надавати Україні військову підтримку в сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах. Це включає довгострокову допомогу в оснащенні та навчанні українських військових, у тому числі в рамках Місії ЄС.

Сторони також працюватимуть над посиленням оборонної промисловості України та її інтеграцією до стандартів НАТО та ЄС. Люксембург розгляне можливості сприяння інтеграції української оборонної промисловості в європейську оборонно-технологічну базу.

Країни посилять взаємодію у сферах розвідки та безпеки відповідно до національного законодавства кожної з них. Угода також передбачає посилення співпраці в таких галузях як будівництво, металургія, кібербезпека, бізнес-консалтинг, фінанси та космічний сектор.

Особлива увага в документі приділяється санкціям проти Росії. Україна та Люксембург продовжать спільну роботу над посиленням санкційного тиску на Росію. Люксембург зобов'язується підтримувати жорсткі санкції ЄС проти російської економіки та тих, хто підтримує війну або намагається обійти санкції.

Нагадаємо, раніше видання Politico написало, що безпекові угоди, які ні до чого не зобов'язують, поступаються за важливістю членству в НАТО, але це найкраще, що може отримати Київ на цей час.

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