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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії

Президенти України і Бразилії провели телефонну розмову / Фото: Володимир Зеленський

Лідери країн обговорили дипломатичні зусилля з повернення миру в Україну та весь світ.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.  

Про йдеться на Telegram-каналі українського лідера. 

"Подякував за підтримку нашої резолюції в ООН. Наголосили на важливості дотримання принципу суверенітету та територіальної цілісності держав. Обговорили дипломатичні зусилля з повернення миру в Україну та весь світ", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, на початку 2023-го року у Бразилії відбулися масові демонстрації на тлі президентських виборів. Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі. Прихильники минулого президента Жаїра Болсонару навіть за кілька місяців після виборів не змогли змиритися з програшем свого улюбленця Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. 

Через масові заворушення у столиці Бразилії для відновлення порядку залучили силовиків. Президент країни пообіцяв, що досягне жорсткого покарання протестуючих. Уже за кілька годин кількість затриманих перевищила 400 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
30
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