Лидеры стран обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину и весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Об этом говорится на Telegram-канале украинского лидера.

"Поблагодарил за поддержку нашей резолюции в ООН. Отмечали важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину и весь мир", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2023 года в Бразилии прошли массовые демонстрации на фоне президентских выборов. Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания. Сторонники прошлого президента Жаира Болсонару даже через несколько месяцев после выборов не смогли смириться с проигрышем своего любимца Луису Инасиу Луле да Силве.

Из-за массовых беспорядков в столице Бразилии для восстановления порядка привлекли силовиков. Президент страны пообещал, что достигнет жесткого наказания протестующих. Уже через несколько часов количество задержанных превысило 400 человек.

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