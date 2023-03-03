Астрологический прогноз на 3 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются, а время и силы будут потрачены напрасно. Принятые в это время решения окажутся ошибочными, а общение с окружающими приведет к конфликту, так что лучшее действие в это время – бездействие.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, ультрамарин.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут протекать легко и быстро закончатся, но это не значит, что их можно пускать на самотек.
Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную – жирную, жареную и копченую – мясную пищу.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Дачные работы дня: день благоприятен для садовых и огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи вещие и сбываются в течение семи дней.
Табу дня: плохой приметой считаются пролитая вода и разбитая – особенно стеклянная – посуда.
Афоризм дня: "Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй своим ценностям" (Далай-лама XIV).
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