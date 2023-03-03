Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 3 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1378
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 3 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются, а время и силы будут потрачены напрасно. Принятые в это время решения окажутся ошибочными, а общение с окружающими приведет к конфликту, так что лучшее действие в это время – бездействие. 

Символ дня: чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут протекать легко и быстро закончатся, но это не значит, что их можно пускать на самотек. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную – жирную, жареную и копченую – мясную пищу. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Дачные работы дня: день благоприятен для садовых и огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещие и сбываются в течение семи дней. 

Табу дня: плохой приметой считаются пролитая вода и разбитая – особенно стеклянная – посуда. 

Афоризм дня: "Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй своим ценностям" (Далай-лама XIV). 

Читайте также:

Хитрости ради удачных дублей: на что готовы режиссеры ради реалистичных эмоций актеров

Хитрости ради удачных дублей: на что готовы режиссеры ради реалистичных эмоций актеров

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1378
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация