Астрологічний прогноз на 3 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для початку нових справ – успіхом вони не увінчаються, а час та сили будуть витрачені даремно. Ухвалені в цей час рішення виявляться помилковими, а спілкування з оточенням призведе до конфлікту, тож найкраща дія в цей час – бездіяльність.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, блакитний, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, матимуть легкий перебіг і швидко закінчаться, але це не означає, що їх можна пускати на самоплив.

Харчування дня: із раціону необхідно виключити шкідливу – жирну, смажену та копчену – м'ясну їжу.

Стрижка дня: стригтись у цей день небажано.

Дачні роботи дня: день сприятливий для садових та городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщі і здійснюються протягом семи днів.

Табу дня: поганою прикметою вважаються розлита вода та розбитий – особливо скляний – посуд.

Афоризм дня: "Будь готовий змінити свою мету, але ніколи не змінюй своїх цінностей" (Далай-лама XIV).

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