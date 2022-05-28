Зеленський: "Україні не потрібна альтернатива членства у Євросоюзі"

Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України.

Україну не влаштують альтернативи кандидатству в ЄС, оскільки це будуть компроміси не з Україною, а черговий компроміс Європи з РФ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Nieuwsuur, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо прийнятності запропонованої Україні Макроном "альтернативи членству в Євросоюзі", Зеленський сказав: "Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Він також зазначив, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Я думаю, вони мають власне припущення щодо цього, їхнє спільне припущення. Нам не потрібно це", - додав президент.

Нагадаємо, 9 травня президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, що не входять до ЄС, наприклад, Україну. Президент Франції запропонував "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".

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