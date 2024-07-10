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Зеленський зустрінеться з Байденом: Білий дім назвав дату

Зеленський зустрінеться з Байденом: Білий дім назвав дату

Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

В американській адміністрації повідомили, що лідери держав обговорять "нашу непохитну підтримку України".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч 11 липня.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила на брифінгу.

Посадовиця сказала, що у четвер вдень (11 липня) Байден зустрінеться із Зеленським, "щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії".

Жан-П'єр уточнила, що зустріч президентів запланована на 13:30 у конвенційному центрі, де відбуваються сесії НАТО. Лідери держав зустрінуться перед засіданням Ради НАТО-Україна.

Речниця Білого дому зазначила, що це буде третя зустріч Байдена і Зеленського за останні тижні після їхніх попередніх переговорів у Франції та на саміті G7 в Італії.

Нагадаємо, раніше в Білому домі анонсували окрему двосторонню зустріч Байдена і Зеленського під час ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

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