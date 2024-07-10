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У Байдена заявили, що НАТО призначить в Україні спецпредставника для поглиблення відносин

У Байдена заявили, що НАТО призначить в Україні спецпредставника для поглиблення відносин

Джейк Салліван про співпрацю НАТО та України / Фото: Associated Press

Також Альянс створить нове військове командування в Німеччині для навчання та оснащення українців.

Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван заявив, що НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом, а також створить нове військове командування в Німеччині.

Про це він заявив на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні, інформує Reuters.

Під час виступу Салліван заявив, що НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ найближчими днями. Також Альянс оголосить про призначення високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

"Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - заявив Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що у проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу назвали "незворотнім".

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