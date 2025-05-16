Зустріч України та РФ у Стамбулі закінчилася: росіяни на переговорах висунули ультиматуми

Переговори в Стамбулі / © Getty Images

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У Туреччині завершилася зустріч між делегаціями України та Російської Федерації.

Про це повідомляє аналітичне видання Clash Report.

Російська сторона перемовин висунула низку умов, які українська делегація вважає неприйнятними. За словами дипломатичного джерела, на яке посилається агентство Reuters, ці вимоги є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше».

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Зокрема, співрозмовник повідомив, що, ймовірно, Росія вимагає від України повного виведення Збройних сил зі своєї власної території, яку Москва вважає «спірною». Це, з погляду України, є неприйнятною поступкою, яка підриває суверенітет і порушує міжнародне право.

У МЗС України наразі не коментують цю інформацію офіційно. Проте джерела наголошують, що позиція Києва залишається незмінною: жодних перемовин за умов ультиматуму не буде.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, перемовини у Стамбулі не дали жодного результату.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, прокоментувавши чергову дипломатичну спробу зупинити війну.

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«Що і треба було довести: результатом перемовин стало… нічого», — заявив Железняк.

Він наголосив, що українська делегація діяла професійно, враховуючи складні геополітичні умови.

«Грали ідеально тими картами, які нам роздали», — цитує слова президента США Дональда Трампа депутат.

Водночас Железняк критично оцінив позицію західних партнерів, зазначивши, що після перемовин у Стамбулі так і не буде ані посилення санкцій, ані конкретних рішень щодо економічного тиску на Росію.

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«Партнери все про…ли», — емоційно зауважив він, натякаючи на відсутність реального впливу з боку союзників.

За його словами, жодних нових «пекельних санкцій» після переговорів не запровадять, хоча раніше про це заявляли багато лідерів.

Переговори РФ та України у Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, що у Стамбулі вже відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Близько 13:30 16 травня в турецькому Стамбулі розпочалася зустріч делегацій країни-агресорки Росії та України. Вчора представники Києва й Москви переговори не провели.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку зустрічі заявив, що стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом.

РФ на переговорах з Україною очолює радник Володимира Путіна Володимир Мединський. До складу також увійшли заступник очільника МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова розвідки Ігор Костюков.

Через це президент Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.

Також за інформацією Sky News з посиланням на дипломатичні джерела, зазначалося, що українська делегація обговорить можливу зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна.

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