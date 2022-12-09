Англія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

Команда "Трьох левів" боротиметься за вихід до півфіналу з чинними чемпіонами.

У суботу, 10 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграє з Францією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Байт " у Аль-Хорі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Англія в рамках групового етапу знищила Іран (6:2), розписала нічию з США (0:0) та розгромила Уельс (3:0). На початку плейоф команда "Трьох левів" впевнено перемогла Сенегал (3:0).

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1). У 1/8 фіналу Франція перемогла команду Польщі (3:1).

Де дивитися матч Англія – Франція

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Франція буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Франція

У майбутньому поєдинку букмекери приблизно однаково оцінюють можливості суперників, надаючи невелику перевагу французам. На перемогу збірної Англії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 3,00. Нічия – 3,30. Імовірність успіху чинних чемпіонів після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 2,60.

На прохід французів до 1/2 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,82. Підсумковий тріумф Англії – 2,05.

У півфіналі переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Аргентина, який відбудеться також 10 грудня, але о 17:00 за киїським часом.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів (оновлено)

Марокко – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

Нідерланди – Аргентина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022