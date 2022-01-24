Арбер-2022: розклад гонок Чемпіонату Європи з біатлону та де дивитися

Він складатиметься з п'яти дисциплін.
Від 26 до 30 січня в німецькому Арбері відбудеться Чемпіонат Європи з біатлону-2022.
Так, до програми континентальної першості увійшли п'ять дисциплін: індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети.
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
Арбер, Німеччина
26-30 січня
26 січня
11:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки
26 січня
15:00 - Індивідуальна гонка, жінки
28 січня
11:30 - Спринт, чоловіки
28 січня
15:00 - Спринт, жінки
29 січня
11:30 - Гонка переслідування, чоловіки
29 січня
14:30 - Гонка переслідування, жінки
30 січня
11:30 - Змішана естафета
30 січня
14:30 - Одиночна змішана естафета
Де дивитися гонки Чемпіонат Європи з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
Читайте також:
Збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з біатлону
Пропустить Чемпіонат Європи: українська біатлоністка здала позитивний тест на коронавірус
Через обов'язкову вакцинацію: відомий біатлоніст відмовився їхати на Олімпіаду-2022