Арбер-2022: розклад гонок Чемпіонату Європи з біатлону та де дивитися

Арбер-2022: розклад гонок Чемпіонату Європи з біатлону та де дивитися

Він складатиметься з п'яти дисциплін.

Від 26 до 30 січня в німецькому Арбері відбудеться Чемпіонат Європи з біатлону-2022.

Так, до програми континентальної першості увійшли п'ять дисциплін: індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

Арбер, Німеччина

26-30 січня

26 січня

11:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки

26 січня

15:00 - Індивідуальна гонка, жінки

28 січня

11:30 - Спринт, чоловіки

28 січня

15:00 - Спринт, жінки

29 січня

11:30 - Гонка переслідування, чоловіки

29 січня

14:30 - Гонка переслідування, жінки

30 січня

11:30 - Змішана естафета

30 січня

14:30 - Одиночна змішана естафета

Де дивитися гонки Чемпіонат Європи з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

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