Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч Кубка Англії

"Каноніри" та "мерсисайдці" позмагаються за путівку до 1/16 фіналу Кубка Англії.

У неділю, 7 січня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка Англії між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Ліверпулем".

Команди зустрінуться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

"Каноніри" та "мерсисайдці" лише розпочинають свій шлях у цьому турнірі й жереб звів їх уже в третьому раунді.

До слова, в чемпіонаті Англії команда Юргена Клоппа лідирує, набравши 45 очок після 20 турів. "Гармаші" відстають на 5 балів, посідаючи четверте місце.

Де дивитися матч Арсенал – Ліверпуль

На території України матч Кубка Англії між "Арсеналом" і "Ліверпулем" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок "Арсенал" – "Ліверпуль" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Ліверпуль

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети приймаються ставки з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,75. Виграш "Ліверпуля" – 3,40.

Додамо, що, згідно з регламентом турніру, у разі нічиєї команди очікує перегравання, яке відбудеться на полі "мерсисайдців".

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

Читайте також:

"Ювентус" розтрощив суперника на шляху до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

"Барселона" на останніх хвилинах вирвала перемогу в 19-му турі чемпіонату Іспанії (відео)

Приголомшлива результативність: Довбик вийшов на перше місце за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі