Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч Кубка Англії

"Каноніри" та "мерсисайдці" позмагаються за путівку до 1/16 фіналу Кубка Англії.
У неділю, 7 січня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка Англії між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Ліверпулем".
Команди зустрінуться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
"Каноніри" та "мерсисайдці" лише розпочинають свій шлях у цьому турнірі й жереб звів їх уже в третьому раунді.
До слова, в чемпіонаті Англії команда Юргена Клоппа лідирує, набравши 45 очок після 20 турів. "Гармаші" відстають на 5 балів, посідаючи четверте місце.
Де дивитися матч Арсенал – Ліверпуль
На території України матч Кубка Англії між "Арсеналом" і "Ліверпулем" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Також поєдинок "Арсенал" – "Ліверпуль" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.
Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Ліверпуль
Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети приймаються ставки з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,75. Виграш "Ліверпуля" – 3,40.
Додамо, що, згідно з регламентом турніру, у разі нічиєї команди очікує перегравання, яке відбудеться на полі "мерсисайдців".
Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.
Читайте також:
"Ювентус" розтрощив суперника на шляху до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)
"Барселона" на останніх хвилинах вирвала перемогу в 19-му турі чемпіонату Іспанії (відео)
Приголомшлива результативність: Довбик вийшов на перше місце за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі