Australian Open-2023: українські тенісисти вдало стартували у кваліфікації

Олексій Крутих і Леся Цуренко подолали перше коло відбору.
Представники України успішно розпочали кваліфікацію Australian Open-2023. До другого кола пробилися Леся Цуренко і Олексій Крутих.
Цуренко (№137 WTA) за два сети розібралася з японкою Юкі Наїто (№ 226 WTA) – 6:2, 6:1.
У наступному раунді кваліфікації Леся зіграє проти Альони Большової з Іспанії.
Єдиний представник України в чоловічому особистому розряді Australian Open Крутих на старті відбору впорався з американцем Стефаном Козловим (№198 ATP) – 7:5, 6:2.
У другому колі кваліфікації суперником першої ракетки України буде переможець матчу Філіп Місоліч (Австрія) – Джанлука Магер (Італія).
Пізніше стартують у кваліфікації першого в сезоні турніру "Великого шолома" ще двоє українок – Дар'я Снігур та Катаріна Завацька. Автоматично до основної сітки Australian Open-2023 потрапили чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.
Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.
Раніше повідомлялося, що на Australian Open-2023 зберуть гроші для України.
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