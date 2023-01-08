Українські тенісисти дізналися суперників у кваліфікації Australian Open-2023

Перший раунд відбору турніру "Великого шолома" стартує 9 січня.
Стало відомо, проти кого зіграють представники України на старті кваліфікації Australian Open-2023.
Пробитися до основної сітки першого в сезоні турніру "Великого шолома" намагатимуть четверо українців: Леся Цуренко, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та єдиний представник чоловічого особистого розряду Олексій Крутих.
Цуренко (№137 WTA) в першому раунді відбору позмагається з японкою Юкі Наїто (№ 226 WTA).
Снігур (№148 WTA) на старті кваліфікації зустрінеться з мексиканкою Фернандою Контрерас Гомес (№167 WTA).
Завацька (№312 WTA) в першому раунді відбору протистоятиме нідерландській тенісистці Єві Веддер (№223 WTA).
Крутих (№185 ATP) розпочне кваліфікацію матчем з американцем Стефаном Козловим (№198 ATP).
Додамо, що автоматично до основної сітки Australian Open-2023 потрапили чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.
Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.
Раніше повідомлялося, що на Australian Open-2023 зберуть гроші для України.
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