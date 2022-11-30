Команди боротимуться за друге місце у групі D.

У середу, 30 листопада, в матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Австралії зіграє з національною командою Данії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Аль-Джануб в Ель-Вакрі. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

У перших двох турах австралійці заробили 3 очки: поступилися Франції (1:4) та мінімально здолали Туніс (0:1).

Збірна Данії перед заключним туром мають у своєму активі 1 бал. На старті турніру вони розписали безгольову нічию з Тунісом (0:0), після чого поступилися Франції (2:1).

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Де дивитися матч Австралія – Данія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Австралія – Данія

На думку фахівців, фаворит майбутньої зустрічі – збірна Данії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,50. Тріумф австралійців оцінюється в 7,20.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету битимуться Туніс і Франція. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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