Барселона - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Барселона - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Біло-сині" на виїзді поміряються силами з підопічними Рональда Кумана.

У середу, 20 жовтня, київське "Динамо" зіграє з каталонською "Барселоною" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в Іспанії на легендарному стадіоні "Камп Ноу". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Барселона - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Барселона - Динамо

На думку фахівців, чемпіон України є абсолютним андердогом у майбутньому поєдинку. На перемогу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 1.27. Нічия - 6.20. Перемога команди Луческу - 11.50.

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У першому турі "Динамо" драматично зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програло "Баварії" (0:5).

з "Бенфікою" (0:0), а потім "Баварії" (0:5). "Барселона" у стартовому поєдинку поступилася "Баварії" (0:3), а в другому турі зазнала поразки від "Бенфіки" (0:3).

"Баварії" (0:3), а в другому турі від "Бенфіки" (0:3). Минулого сезону доля також звела "Динамо" та "Барселону" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді київський клуб програв обидва матчі (1:2 в Іспанії та 0:4 в Україні).

В іншому поєдинку третього туру групи E "Бенфіка" прийме "Баварію". Ця зустріч розпочнеться 20 жовтня о 22:00.

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