Барселона - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж за участю "біло-синіх".
У середу, 20 жовтня, київське "Динамо" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони".
Поєдинок відбудеться в Іспанії на стадіоні "Камп Ноу". Стартовий свисток пролунає о 19:55. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.
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- У першому турі "Динамо" драматично зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програло "Баварії" (0:5).
- "Барселона" у стартовому поєдинку поступилася "Баварії" (0:3), а в другому турі зазнала поразки від "Бенфіки" (0:3).
- Минулого сезону доля також звела "Динамо" та "Барселону" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді київський клуб програв обидва матчі (1:2 в Іспанії та 0:4 в Україні).
- В іншому поєдинку третього туру групи E "Бенфіка" прийме "Баварію". Ця зустріч розпочнеться 20 жовтня о 22:00.