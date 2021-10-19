Барселона — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж с участием "бело-синих".

В среду, 20 октября, киевское "Динамо" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".

Поединок состоится в Испании на стадионе "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 19:55. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Барселона — Динамо.

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В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).

с "Бенфикой" (0:0), а затем "Баварии" (0:5). "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).

"Баварии" (0:3), а во втором туре от "Бенфики" (0:3). В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).

В другом поединке третьего тура группы E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.

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