Барселона — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж с участием "бело-синих".
В среду, 20 октября, киевское "Динамо" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".
Поединок состоится в Испании на стадионе "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 19:55. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Барселона — Динамо.
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- В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).
- "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).
- В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).
- В другом поединке третьего тура группы E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.