Баварія - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів і які ставки букмекерів

У вівторок, 13 вересня, мюнхенська "Баварія" прийматиме "Барселону" в поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У вівторок, 13 вересня , гранди європейського футболу мюнхенська "Баварія" та каталонська "Барселона" зійдуться в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Грандіозне протистояння, в якому зірковий форвард "синьо-гранатових" Роберт Левандовські вперше зіграє проти свого колишнього клубу, відбудеться на "Альянц Арені" у Мюнхені. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Баварія - Барселона

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч Баварія - Барселона

Букмекери у цьому поєдинку віддають перевагу мюнхенцям. На перемогу "Баварії" коефіцієнт становить 1,91. Нічия - 4,60. Звитяга "синьо-гранатових" оцінюється коефіцієнтом 3,80.

В іншому матчі групи С міланський "Інтер" на виїзді зіграє проти чеської "Вікторії" Пльзень. Ця зустріч також розпочнеться 13 вересня, але о 19:45 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Інтер" - "Барселона", "Баварія" - "Вікторія" Пльзень.

Додамо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубку "Баварія" на виїзді обіграла "Інтер" (0:2), а "Барселона" вдома розтрощила "Вікторію" Пльзень (5:1).

Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" та "Барселона" також зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів. Обидва поєдинки завершилися перемогами мюнхенського клубу з однаковим рахунком 3:0. Ба більше, у чвертьфіналі ЛЧ сезону-2019/20 "Баварія" принизила "блаугранас" з рахунком 8:2.

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